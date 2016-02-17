Разработка логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок323 просмотра

Уважаемые дизайнеры!

Необходимо разработать логотип для ассоциации рекрутинговых агентств + предложить формат бланк документа.

На сегодняшний день логотип есть, нужно его сменить.  (все подробности готова отправить).

Нам необходимо

1) 3 варианта эскиза

2) утверждается один эскиз, который дорабатывается и представляется в качестве окончательной версии

Техзадание готовы заполнить. 

Срок - до конца февраля.

9 лет назад
ARAU
43 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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