Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае. ...
Логотип для агентства зарубежной недвижимости
Компания - агентство зарубежной недвижимости "Мовеан Эстейт" мы работаем на рынке зарубежной недвижимости более 10 лет и помогаем
нашим инвесторам Максимально Выгодно и Эффективно вкладывать средства в
недвижимое имущество различных стран.
1. Цвета яркие и насыщенные: Бирюзовый, Оранжевый, Темно серый/черный
2. Логотип должен содержать слова Movean Estate и буквами по меньше Construction Real Estate
3. Оформление: красивый и незамысловатый логотип, который будет ассоциироваться с недвижимостью и надёжностью
4. Лого должен хорошо смотреться как в большом размере, так и в маленьком.
5. Текст должен хорошо читаться. Шрифты с вензелями не использовать.
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