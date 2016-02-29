Логотип для агентства зарубежной недвижимости

# 1 — $ 30

Компания - агентство зарубежной недвижимости "Мовеан Эстейт" мы работаем на рынке зарубежной недвижимости более 10 лет и помогаем

нашим инвесторам Максимально Выгодно и Эффективно вкладывать средства в

недвижимое имущество различных стран.

1. Цвета яркие и насыщенные: Бирюзовый, Оранжевый, Темно серый/черный

2. Логотип должен содержать слова Movean Estate и буквами по меньше Construction Real Estate

3. Оформление: красивый и незамысловатый логотип, который будет ассоциироваться с недвижимостью и надёжностью

4. Лого должен хорошо смотреться как в большом размере, так и в маленьком.

5. Текст должен хорошо читаться. Шрифты с вензелями не использовать.