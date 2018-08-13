Требуется собирать базу контактов в LinkedIn согласно ТЗ. ТЗ будет содержать: -- Город -- Кол. сотрудников -- Контакты CEO (ген директор) -- Контакты СTO (тех директор) -- email -- сайт -- технологии -- Открыты вакансии (смотреть на сайте и смежных ресурсах)
- Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо установить FreePBX и подключить транк [url=https://sonetel.com/]https://sonetel.com [/url]Задача системы всего одна - записывать все входящие звонки. Сейчас установлен чистый Asterisk (можно стереть если нужно.)Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
https://docs.google.com/document/d/162dgH9bkJR22lmfXGE6ACWW9GDCOYYndcrz_lVhNo60/editСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
В связи с загрузкой штатных ресурсов, ищем UI/UX-дизайнера для прототипирования интернет-магазина. Необходимо изучить входящую информацию, на основании которой составить список вопросов клиенту, ответы на которые помогут начать разработку прототипов для проекта. Прототипы желательно формировать в программе Axure, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перенести текущий сайт (отель) на WP шаблон. Шаблон - https://themes.themegoods.com/hoteller/luxury/ Сайт донор напишу в личном сообщении.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт курсов вождения. На сайте будет: 1. Форма регистрации на экзамен. 2. Расписание экзаменов с возможностью выбора Города (логика следующая: выбрал город, в зависимости от города предлагается даты сдачи экзамена) 3. Карты с метками городов. 4. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сделать лендинг на тильда по тоговому прототипу (9 экранов + футер). Структура и тексты утверждены. Прототип вышлю в личном сообщении. Просьба сразу называть вилку цен и сроки.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект на framework YII, нуждающийся в тестировании. Необходимо функциональное тестирование (в т.ч. логика работы групп пользователей, админпанели) и UI только для десктопа во всех браузерах, в том числе браузер 360 ([url=http://browser.360.cn/]http://browser.360.cn/[/url]), поскольку сайт ориентирован на Китай. Проект крупный, но разбит ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется копирайтер, который специализируется на создании прототипов сайтов (например axure). В результате нужен готовый прототип с продающими текстами и продуманной структурой. Данные: Тематика: Интернет-магазин кофе. Платформа, на которой будет реализовано - Tilda Язык: Русский Контент: фото, краткое описание, логотипПродающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется копирайтер, который специализируется на создании прототипов сайтов (например axure). В результате нужен готовый прототип с продающими текстами и продуманной структурой. Проектов много. Конкретной сейчас проект следующий: Тематика: Продажа вилл на Кипре. Платформа, на которой будет реализовано ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно исправить известный баг "Белый экран" при входе в админ-панель в Битрикс. Сайт работает нормально, но при входе в админку - белый экран. Типовые советы по устранению не помогли. Версия Битрикс - 11.0.3Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать презентацию компании, которая должна быть пригодна и для распечатывания (брошюра)Презентация на английском языке, около 15 слайдов Вся информация есть, нужно только адекватно все оформить Пример того, что нужно и ТЗ отправлю личноПрезентации8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать магазин на WP согласно баг-листу. Сайт: [url=http://vegapro.com.ua/]http://vegapro.com.ua/[/url] Баг-лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRORhcFO0xu_1kowWopHEkNILQLJZqdl1TTaFsVOZMU/edit#gid=0 Многие вопросы тут я проверил и закрыл, но много чего добавилось, пока я просматривал сайт. Старался максимально комментировать в листе все косяки, которые видел, но все, конечно, не описал, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доделать сайт и исправить ошибкиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Установка и настройка шаблонаНаполнение сайтаВерстка дополнительных страниц или блоковПрограммная частьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно по ТЗ сверстать сайт и потом эту верстку натянуть на WPHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен тестировщик для качественного тестирования сайтаТестирование сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть магазин на OpenCart версия ocStore 2.1.0.2. Есть 1С заказчика с параметрами: [list=1][*]ВерсияСхемы="2.09" [*]1С - 8.3 (8.3.6.2152.) [*]конфигурация 11.1 (11.1.10.199) [*]Конфигурация выгрузки типовая Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.197) в которую добавлено дополнение http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php?id=1940625 [/list] Необходимо реализовать двухстороннюю выгрузку товара исключительно через СommerceML2 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать логотип, жду предложений. Все конкретно обсудим позже.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать часть внутренних страниц сайта. [b]Входные данные:[/b] - прототипы страниц - исходник Главной (передадим исполнителю) - исходники Каталога и Карточки товара (передадим исполнителю) [b]Задача:[/b] - вначале сделать 1 внутреннюю страничку сайта. Если все утроит и Вас и нас, то передадим большой ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад