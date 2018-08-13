Нужно доработать магазин на WP согласно баг-листу. Сайт: [url=http://vegapro.com.ua/]http://vegapro.com.ua/[/url] Баг-лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRORhcFO0xu_1kowWopHEkNILQLJZqdl1TTaFsVOZMU/edit#gid=0 Многие вопросы тут я проверил и закрыл, но много чего добавилось, пока я просматривал сайт. Старался максимально комментировать в листе все косяки, которые видел, но все, конечно, не описал, ...