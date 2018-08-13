ipevgeny

Евгений ipevgeny

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$700
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Разработка сайта на WordPress на базе готовой верстки
Объемная и интересная задача по натяжке верстки для сайта автошколы. Четкое техзадание и обратная связь. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Очень рекомендую Олега как специалиста высокого уровня.
Ответный отзыв
Astamir_Abelus
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Тестирование сайта (функциональное тестирование и UI) для десктопа
Приятно было работать с этим заказчиком! Четкое ТЗ, отзывчивые разработчики и менеджер! С удовольствием поработал бы ещё с ними!
Спасибо за проделанную работу, были заминки с моей стороны по устранению выявленных багов, но все сделали в лучшем виде.
Ответный отзыв
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработать продающий прототип лендинга
Спасибо за интересный проект и достойную оплату! Рекомендую!
Уверенно рекомендую Богдана как профессионала. Работой доволен, планирую продолжать сотрудничество.
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AndreyMar
45 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработать продающий прототип магазина кофе
Очень интересный проект. Евгений предоставил материалы по проекту и максимально заполнил бриф. Всегда был на связи и оперативно реагировал на дополнительные вопросы. Было приятно сотрудничать с таким заказчиком.
Рекомендую Андрея как профессионала высокого уровня. Я, как руководетель агенства, планирую продолжать с ним сотрудничество на постоянной основе!
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Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Исправление бага "белый экран" в битрикс
Хороший заказчик, чёткое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень рекомендую Марину как профессионала высшего уровня. Скорость/стоимость/качество заслуживают только высшей оценки!
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