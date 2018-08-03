Необходимо сделать ролик. Наложить текст и озвучку(готова). Подробное тз по ссылке: https://docviewer.yandex.ru/view/25034263/?*=L0xl%2F4v057p9RwRVp2CI13kgFF97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjY5MTQ2NjExODk1MDY0MzAvMS4yIiwidGl0bGUiOiLRgtC3INGA0L7Qu9C40Log0YHQsdC%2B0YDQutCwKDIpLmRvYyIsInVpZCI6IjI1MDM0MjYzIiwieXUiOiI1Nzg5ODM5MjExNTM2MTgwMDc3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzODIwNzI5NjI2OX0%3D&page=3 По времени минут 5-7. Обязательно указывайте бюджет.
Сделать презентацию
Нужно сделать презентацию компании, которая должна быть пригодна и для распечатывания (брошюра)Презентация на английском языке, около 15 слайдов
Вся информация есть, нужно только адекватно все оформить
Пример того, что нужно и ТЗ отправлю лично
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