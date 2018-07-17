Презентационные видео врачей по 10 секунд

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Закрыт8 заявок207 просмотров

Для клиники широкого профиля необходимо снять и смонтировать короткие презентационные видео 30 врачей разных специализаций. Видео для сайта компании по 10 секунд. Съемка будет проводиться в одном кабинете в клинике. Текст для каждого врача готов. 

Ждем предложения с ценами и сроками реализации проекта.

7 лет назад
NataKushnir
45 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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