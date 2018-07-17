Необходимо подготовить презентацию производственного предприятия. База фотографий у нас имеется. Материалы предоставим. В скайпе буду после 18.00 по МСК. Для уточнения деталей можно звонить по телефону
Презентационные видео врачей по 10 секунд
Для клиники широкого профиля необходимо снять и смонтировать короткие презентационные видео 30 врачей разных специализаций. Видео для сайта компании по 10 секунд. Съемка будет проводиться в одном кабинете в клинике. Текст для каждого врача готов.
Ждем предложения с ценами и сроками реализации проекта.
Заявки фрилансеров
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