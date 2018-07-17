Презентационные видео врачей по 10 секунд

Есть 20 слайдов скучного процедурного текста, из которых нужно сделать яркие, современные, относительно неформальные, но познавательные, практичные и обучающие слайды.Кол-во слайдов, которое получится в итоге не принципиально, главное, чтобы они отражали суть и быть интересными, ...