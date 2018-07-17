Придумать и создать презентацию

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Закрыт16 заявок178 просмотров

Есть небольшой текст, по нему нужно придумать и создать презентацию или видеоролик на 2 минуты.

7 лет назад
guest_14991648947401
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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