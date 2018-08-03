Есть небольшой текст, по нему нужно придумать и создать презентацию или видеоролик на 2 минуты.
Переоформить презентацию
Необходимо пересобрать старую презентацию в фир. стиле нового сайта. Стилистика должна быть в этом формате www.zizz.io
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