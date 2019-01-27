Astamir_Abelus

Василий Прусов Astamir_Abelus

 
34 годаРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Senior QA

Обо мне:

- более 5-х лет в отрасли;

- опыт тестирования различных проектов (web, online-игры, десктопные приложения);

- опыт автоматизации тестирования: Selenium+Python, Sikuli

- опыт нагрузочного тестирования: JMeter

- внимательный, коммуникабельный, ответственный;

PythonSelenium
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Тестирование сайта (функциональное тестирование и UI) для десктопа
Спасибо за проделанную работу, были заминки с моей стороны по устранению выявленных багов, но все сделали в лучшем виде.
Приятно было работать с этим заказчиком! Четкое ТЗ, отзывчивые разработчики и менеджер! С удовольствием поработал бы ещё с ними!
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moislav
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Аудит посадочной страницы
Отличная работа, сразу видно что человеку не все равно и он реально заморачивается над результатом. Отчет о найденых ошибках был представлен в гораздо более удобном виде, чем изначально планировалось. Респект, рекомендую.
Все отлично. Задача поставлена корректно, оплата вовремя.
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Тестирование сайтов
2 отзыва
$1/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга