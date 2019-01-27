Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за проделанную работу, были заминки с моей стороны по устранению выявленных багов, но все сделали в лучшем виде.
Ответный отзыв
Приятно было работать с этим заказчиком! Четкое ТЗ, отзывчивые разработчики и менеджер! С удовольствием поработал бы ещё с ними!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, сразу видно что человеку не все равно и он реально заморачивается над результатом. Отчет о найденых ошибках был представлен в гораздо более удобном виде, чем изначально планировалось. Респект, рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Задача поставлена корректно, оплата вовремя.
Тестирование сайтов
2 отзыва
$1/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга