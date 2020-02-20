Собрать список компаний с LinkedIn согласно ТЗ

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок378 просмотров
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Требуется собирать базу контактов в LinkedIn согласно ТЗ.

ТЗ будет содержать:

-- Город

-- Кол. сотрудников

-- Контакты CEO (ген директор)

-- Контакты СTO (тех директор)

-- email

-- сайт

-- технологии

-- Открыты вакансии (смотреть на сайте и смежных ресурсах)

4 года назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад