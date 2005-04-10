Нужно отредактировать 60 статей

Нужно отредактировать ранеее опубликованные на сайт статьи.

Требования:

1 опыт работы с текстами в аналогичной тематике,

2 сдача в сроки

Смысл задания:

1. Разбавить текст скриншотами(с офф сайта) и если это невозможно, то картинками. Так же заменить в некоторых статьях картинки на более качественные и подходящие.

2. Проверить актуальность текста(ориентируясь на офф сайт) и при необходимости обновить информацию (изменить год на 2020, где-то изменить фраз у и т.д)

3. Сделать ручную частичную перелинковку статей строго по моему ТЗ, пример zerkalo-kazino-argo.ru. Ничего сложного (несколько минут на одну статью уходит)

4. В некоторых случаях оставлять кликабельную ссылку на информацию с офф сайта

Работа не сложная, в среднем получается сделать за 15-20 минут одну статью.

Оплата 50р статья