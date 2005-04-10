Нужно отредактировать 60 статей

Добрый день! Мне нужна редакция статьи (~6000 знаков).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать ранеее опубликованные на сайт статьи.
Требования:
1 опыт работы с текстами в аналогичной тематике,
2 сдача в сроки
Смысл задания:
1. Разбавить текст скриншотами(с офф сайта) и если это невозможно, то картинками. Так же заменить в некоторых статьях картинки на более качественные и подходящие.
2. Проверить актуальность текста(ориентируясь на офф сайт) и при необходимости обновить информацию (изменить год на 2020, где-то изменить фраз у и т.д)
3. Сделать ручную частичную перелинковку статей строго по моему ТЗ, пример zerkalo-kazino-argo.ru. Ничего сложного (несколько минут на одну статью уходит)
4. В некоторых случаях оставлять кликабельную ссылку на информацию с офф сайта
Работа не сложная, в среднем получается сделать за 15-20 минут одну статью.
Оплата 50р статья
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