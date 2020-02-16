Отредактировать текст.

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка129 просмотров
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4 года назад
jukowandr1
Андрей 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$1
1 день
Работа выполнена на оценку 5+! Ответственный подход к выполнению задания и очень доволен довольный результат! Рекомендую и сам буду обращаться!
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