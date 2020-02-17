Перекласти на укр. мов. та перефразувати текст

$3
Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки207 просмотров
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Потрібно перекласти на українську мову текст "Гарантія та повернення товару" та перефразувати.

4 года назад
guest_15792708694864
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$3
1 день
Чудовий виконавець.)
Навзаєм! Дякую за співпрацю)