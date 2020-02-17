Московское переводческое агентство "Априори" ищет [b]редактора[/b] перевода с русского языка на корейский. Тематика: общая/ мед. оборудование (описание системы палатной сигнализации) Объем: 5 страниц Дедлайн: 14.02 Необходимо проверить текст перевода и привести его в соответствие с пожеланием заказчика из опросного листа, а ...
Перекласти на укр. мов. та перефразувати текст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно перекласти на українську мову текст "Гарантія та повернення товару" та перефразувати.
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