Нужно отредактировать 200 000 ЗБП на медицинскую тематику

Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витамины, добавки и прочие товары.

Так как не у всех авторов есть навыки редактора, ищу человека, который будет редактировать уже опубликованные статьи, редактировать придется в админке WordPress.

Нужно отредактировать пока 200 000 ЗБП.

Стоимость 1000 ЗБП = 15 рублей.

Будет плюсом, если редактор будет с хорошим знаниям грамматики и орфографии, сможет править мелкие ошибки.

Если вы уже работали редактором/корректором на подобных проектах - это будет большим плюсом!

Некоторые должностные обязанности редактора:

Работа с печатным материалом, в первую очередь: соответствие его требованиям жанра и стиля, исправление речевых недочётов и ошибок в тексте, перефразирование некорректных фраз/слов и т. д.

Создание основной концепции проекта, куда входит определение общего направления деятельности, тематики, название статей, задания авторам и контроль за сроками исполнения, анализ материала, проверка качества, а при необходимости доработка и правка редактируемых материалов.

Помощь в решении разного рода вопросов: художественное, а также техническое оформление материала перед подготовкой его к выходу в свет.

Выполнение управленческих задач.

Внимательно изучу ваши отклики, буду рада постоянному сотрудничеству и месту в своей команде.