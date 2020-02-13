Нужно отредактировать 200 000 ЗБП на медицинскую тематику

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок324 просмотра
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Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витаминыдобавки и прочие товары.

Так как не у всех авторов есть навыки редактора, ищу человека, который будет редактировать уже опубликованные статьи, редактировать придется в админке WordPress.

Нужно отредактировать пока 200 000 ЗБП.

Стоимость 1000 ЗБП = 15 рублей.

Будет плюсом, если редактор будет с хорошим знаниям грамматики и орфографии, сможет править мелкие ошибки.

Если вы уже работали редактором/корректором на подобных проектах - это будет большим плюсом!

Некоторые должностные обязанности редактора:

  • Работа с печатным материалом, в первую очередь: соответствие его требованиям жанра и стиля, исправление речевых недочётов и ошибок в тексте, перефразирование некорректных фраз/слов и т. д.
  • Создание основной концепции проекта, куда входит определение общего направления деятельности, тематики, название статей, задания авторам и контроль за сроками исполнения, анализ материала, проверка качества, а при необходимости доработка и правка редактируемых материалов.
  • Помощь в решении разного рода вопросов: художественное, а также техническое оформление материала перед подготовкой его к выходу в свет.
  • Выполнение управленческих задач.
Внимательно изучу ваши отклики, буду рада постоянному сотрудничеству и месту в своей команде.
4 года назад
iherb
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад