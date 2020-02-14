Здравствуйте. Необходимо под ключ завести 10 товаров на Wildberries и OZON. Все подробности с исполнителем обсуждаю.
Ищу людей в проект MediaHealth.ru и NatureHerb.ru
Информация для авторов - ссылка.
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Здравствуйте. Я веду свой личный блог про [url=https://herbsite.ru/]официальный сайт iHerb[/url], там мы с командой публикуем полезные [url=https://herbsite.ru/blog/]статьи[/url] про продукцию, [url=https://i-herbsite.ru/vitaminy/]витамины[/url], [url=https://herbsite.ru/bady/]добавки[/url] и прочие товары. Для этих статей мы отбираем товары на iHerb, которые нужно сначала ...Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт4 года назад
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Здравствуйте. Необходимо написать информационную статью о промокодах для iHerb. Статья пойдет на страницу [url=https://promokod-herb.ru/]https://promokod-herb.ru/[/url]. Там сейчас есть текст - но он никуда не годиться! [i](надеюсь, вы сами это понимаете)[/i] Заранее скажу, что ищу [b]автора с опытом в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
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Здравствуйте. Я веду свой личный блог про [url=https://i-herbsite.ru/]официальный сайт iHerb[/url], там мы с командой публикуем полезные [url=https://i-herbsite.ru/blog/]статьи[/url] про продукцию, [url=https://i-herbsite.ru/vitaminy/]витамины[/url], [url=https://i-herbsite.ru/bady/]добавки[/url] и прочие товары. Ищем человека, который подготовит 30 интересных публикация для Инстаграм, их же можно и продублировать для группы в ВК. Если дублировать в ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Здравствуйте. Я веду свой личный блог про [url=https://i-herbsite.ru/]официальный сайт iHerb[/url], там мы с командой публикуем полезные [url=https://i-herbsite.ru/blog/]статьи[/url] про продукцию, [url=https://i-herbsite.ru/vitaminy/]витамины[/url], [url=https://i-herbsite.ru/bady/]добавки[/url] и прочие товары. Так как не у всех авторов есть навыки редактора, ищу человека, который будет редактировать уже опубликованные статьи, редактировать придется ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт4 года назад