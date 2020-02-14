iherb

София Соколова iherb

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веду свой блог про iHerb

Ищу людей в проект MediaHealth.ru и NatureHerb.ru

Информация для авторов - ссылка.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vovaosiris
Владимир 
26 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
SEO оптимизация карточки товара на Wildberries и OZON (10штук)
Спасибо за доверие!
Спасибо за оперативность! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$12
10 баллов
3 года назад
Написать информационную статью про промокоды iHerb
+
ок
Ответный отзыв