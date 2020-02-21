Подготовить и разместить 60 публикаций в Instagram

Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витамины, добавки и прочие товары. Ищем человека, который подготовит 30 интересных публикация для Инстаграм, их же можно и продублировать для группы в ВК. Если дублировать в ВК будет не совсем правильно - пока работаем только с инстаграмом.

Источником вдохновения может послужить официальная страница iHerb - https://www.instagram.com/iherb/.

Ищем преимущественно девушку, которая не раз делала покупки на iHerb, хорошо ориентируется в брендах и их продукции.

Стоимость 1 публикации = 15 рублей.

Работать будет через https://smmplanner.com/, делать отложенные посты, по 2 поста на 1 день.