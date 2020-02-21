Подготовить и разместить 60 публикаций в Instagram

$14
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок219 просмотров
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Здравствуйте. Я веду свой личный блог про официальный сайт iHerb, там мы с командой публикуем полезные статьи про продукцию, витаминыдобавки и прочие товары. Ищем человека, который подготовит 30 интересных публикация для Инстаграм, их же можно и продублировать для группы в ВК. Если дублировать в ВК будет не совсем правильно - пока работаем только с инстаграмом.

Источником вдохновения может послужить официальная страница iHerb - https://www.instagram.com/iherb/.

Ищем преимущественно девушку, которая не раз делала покупки на iHerb, хорошо ориентируется в брендах и их продукции. 

Стоимость 1 публикации = 15 рублей.

Работать будет через https://smmplanner.com/, делать отложенные посты, по 2 поста на 1 день.

4 года назад
iherb
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад