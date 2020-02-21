Рекламная кампания на иностранные рынки B2B (Facebook/Instagram)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок224 просмотра
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Здравствуйте,

ищу человека или команду, кто имеет +- успешный опыт запуска B2B на одну или несколько стран дальнего зарубежья (Западная Европа, Скандинавия, США, Мексика, Австралия) 

Для этого проекта, ЦА:

М/Ж 

30-55

Профессия: Руководитель агентства недвижимости, Риэлтор

Гео: Западная Европа, Скандинавия, США, Мексика, Австралия

Пожалуйста, сразу пишите примерную прогнозную стоимость клика, охват и условия работы.

Аналитика уже настроена, дизайн креативов и переводы на нас.

Спасибо! 

4 года назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад