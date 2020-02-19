Ежедневное размещение объявлений в ФБ и Инстраграмм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт24 заявки310 просмотров
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Ежедневное продвижение и размещение в нужных группах разных готовых объявлений. Создание объявлений из предоставленной информации,создание рекламных листовок. Знание русского языка 

4 года назад
guest_15820647523988
4 года в сервисе
Был
4 года назад