Продвинуть инстаграм

Всем привет! Ищем талантливого таргетолога для настройки и ведения рекламы в сфере аренды и проката мототехники. Также помимо этого проекта, есть и другие. Присылайте свои кейсы, а также указывайте желаемый размер оплаты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Smm (продвижение инстаграма) с 0
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! У нас диджитал агентство и сейчас мы в поиске таргетолога для работы на постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу человека, который поможет привлекать учеников на курс в инстаграм, кто разбирается в источниках привлечения клиентов и размещения рекламы. Есть экспертный блог, сайт и главное курс о котором великолепные отзывы. Если у вас есть знания ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Создание бизнес страницы в соц сетях,инстаграм фейсбук и и продвижение ежедневно!( системы безопасности)Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт4 года назад
Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook, обучение человека хитростям и деталям ведения бизнес аккаунта, в дальнейшем возможно сотрудничество по работе с продуктом данного бизнес-аккаунта.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем специалиста по Youtube оптимизации, для проведения аудита существующих настроек Youtube-канала и внесения изменений. [url=https://www.youtube.com/channel/UCcwdS_PQY76bu9c8d1Z7Whg]https://www.youtube.com/channel/UCcwdS_PQY76bu9c8d1Z7Whg[/url] а также для поиска причин недавнего снижения статистики просмотров.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Продвижение аккаунта в социальной сети Facebook[list][*] вести социальную активность[*]настройка и размещение рекламы [*]анализ размещенной рекламы[*]работа в графическом редакторе, для создания креативов[/list]Важно быть активным пользователем в социальных сетях, преимущественно Facebook.Иметь навыки работы в графических редакторахДля работы потребуется раздача ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка и ведение рекламной компании в инстаграмм и фейсбукСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Планируем создание нового детского канала, нужна консультация специалиста на старте (помочь с выбором названия, с оформлением, настройкой и т.д. канала), затем регулярное продвижение.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Создать продающую группу в вконтактеСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад