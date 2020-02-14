Нужна настройка рекламы в социальных сетях (Таргетолог)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок198 просмотров
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Всем привет!

Ищем талантливого таргетолога для настройки и ведения рекламы в сфере аренды и проката мототехники.

Также помимо этого проекта, есть и другие.

Присылайте свои кейсы, а также указывайте желаемый размер оплаты!

4 года назад
Velaweb
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
12 дней назад