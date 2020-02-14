Ищу Продюсера курса в инстаграм/ Маркетолога

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок409 просмотров
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Ищу человека, который поможет привлекать учеников на курс в инстаграм, кто разбирается в источниках привлечения клиентов и размещения рекламы. Есть экспертный блог, сайт и главное курс о котором великолепные отзывы. Если у вас есть знания и опыт релевантные задаче, пожалуйста пишите в лс с подробностями 

4 года назад
Arishkat8
Арина 
32 годаЧехия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад