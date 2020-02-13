Копирайт для соц.сетей

написание постов для инстаграм, адаптация их для вк, одноклассники. на медицинскую тематику

желательно привести примеры своих работ (примеры работ присылайте, пожалуйста, в телеграм)

Также для пробы можете написать по предложенной теме

https://youtu.be/GTRAEpllGZo

Прошу вас посмотреть полностью это видео, оно очень вовремя вышло, осветив проблемы ВИЧ в России.

Тезисы, которые послужат отдельными темами статей и/или содержанием каждой из них в контексте

1. Отсутствие обеспечения препаратами.

50% людей ждут, когда их иммунитет упадёт до опасных значений и только потом получат терапию.

Бред.

Осложнения ВИЧ не проходят бесследно, течение ВИЧ вызывает риск развитие вирусных, бактериальных заболеваний, есть связь с онкологией.

Риск заразить родных и близких.

Желание иметь детей.

Конфиденциальность приёма препаратов за свой счёт.

Современные препараты, комбинированные.

Отсутствие зависимости от походов в СПИД центр, перебои с препаратами, смена схем.

2. Отсутствие комбинированных схем лечения.

3. Отсутствие современных схем лечения, которые более эффективны и менее опасны для организма.

4. Важность лечения ВИЧ своевременно, чтобы жить, иметь детей, быть здоровым.

Зачем ждать устаревшие схемы, уничтожая свой организм, если есть доступные препараты по цене.

5. Если всех обеспечить доступными препаратами, то ВИЧ можно остановить как эпидемия, не будет новых случаев заражения.

6. Сколько можно прожить с ВИЧ без АРВТ и сколько если принимать АРВТ.

7. Процент рождаемости здоровых детей у людей с ВИЧ.

8. Как ВИЧ дисиденты в США которые отрицали существование ВИЧ все умерли от СПИДа, самая известная из дисидентов Ольга Ковех, которую прозвали доктор смерть.

9. Важно обозначить, что ВИЧ болеют 50 % людей не имеющие отношения к наркотикам, проституции и прочей ассоциальной группе.

Это вирус, как грипп, ветрянка и тд. Что каждый в группе риска. Цель этой глобальной статьи, дать посыл, что каждый в зоне риска.

10. Нужна совместная статья с ВИЧ инфицированным, вопрос ответ.

Как.

Когда.

Что делать.

Мысли.

Действия.

Лекарства, побочные эффекты.

Отношение врачей в СПИД центре.

Советы людям которые узнали о ВИЧ.

Советы просто людям без ВИЧ.

Статья прямо МЕГА масштабная интервью...

Нужно найти на форуме.

11. Дискриминации людей в ВИЧ от не образованности людей.

Но главная и страшная дискриминация со стороны врачей.

Врачи боятся пациентов с ВИЧ, ужасное отношение, унижение пациентов.

Цель донести до врачей, что они врачи, образованные и такое поведение не допустимо.

12. Вопрос ответ, где можно и где нельзя заразиться ВИЧ.

13. Лекарства от ВИЧ можно купить самостоятельно, не ждать СПИД центра (использовать в предыдущих статьях)

14. Проблемы России, почему эпидемия растёт.

Цифры новых заражений в Западных странах

70000 новых заражений на 1 миллиард жителей.

В России 113000 на 146 миллионов жителей.

Колоссальная в процентах разница.

Причины эпидемии :

Нет внятной программы, бюджета, консерватизм.

Нет профилактики.

Нет обучение в школах, институтах.

Запрещены сексуальные уроки.

Нет доступных презервативов для молодёжи.

Тесты тесты тесты.

Цель статьи образование, обозначение проблем в России, обозначить что просвещение это ключ к успеху.

15. Звезды с ВИЧ, которые заявили о своём заболевании на весь мир.

Почему это важно.

Почему это нужно.

Что это даёт.

Здесь многие Тезисы можно объединить в одной статьи. Некоторые это отдельные темы.