Опубликовать готовые отзывы на сайте

Есть группа в контакте которую нужно продвинуть в топ выдачи Яндекса по определенному ключу . Либо же создать новую группу вк и вывести ее в топ выдачи Яндекса по этому же ключу. Основная цель занять место на первой ...
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