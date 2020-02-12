Подписчики Instagram

В команду требуется человек который будет создавать креативы для рекламы в Facebook, Instagram. Фото креативы - уникализировать, делать по предоставлнным примерам Видео креативы - уникализировать, креатив с нарезки с нескольких видео + текст, описание и фото продукта. ...
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Нужны подписчики для новой страницы в Instagram
(направление дизайн)
Ваш способ привлечения стоимость/срок
Обязательно с опытом работы и с портфолио своих работ
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