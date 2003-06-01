Ищу помошницу для проведения Курса в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок261 просмотр
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Добрый день. 

Меня зовут Арина. Я - коуч, эксперт по поиску предназначения. Веду блог и провожу курс по поиску предназачения в Инстаграм. Ищу помошницу на проведение ближайшего курса. возможно дальнейшее сотрудничество. Курс пройдет 21.02-10.03. Помощь необходима как До так и Во время курса. Спектр задач:

1. Работа с платформой гет курс (создание форм оплаты, страниц, настройка доступов на платформу для участников курса)

2. Сбор базы подписчиков конкурентов и рассылка приглашений на курс (через программы)

3. Единоразово необходимо будет заполнить новый аккаунт в инстаграм, выложить туда все фото, видео отзывы и по необходимости отвечать в этом аккаунте на вопросы.

4. Раскидать пост + гайд по группам вк, фб

5. Во время курса публиковать в нужное время в телеграм чате посты как админ. 

6. Натроить таргет для рекламного поста и сторис

Пожалуйста присылайте заявки вместе с описанием ваших знаний и опыта по данным задачам. 

Прекрасного дня:)

Арина

4 года назад
Arishkat8
Арина 
32 годаЧехия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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