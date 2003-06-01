Нужна настройка таргета в фб/инст на телеграм-канал - @digital_analytics Нужно будет две недели потестить разные аудитории, плейсменты, креативы. У меня есть первые идеи креативов и аудиторий, распишу как начнем. 350$ рублей за эти 2 недели вашей ...
Ищу помошницу для проведения Курса в Инстаграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Меня зовут Арина. Я - коуч, эксперт по поиску предназначения. Веду блог и провожу курс по поиску предназачения в Инстаграм. Ищу помошницу на проведение ближайшего курса. возможно дальнейшее сотрудничество. Курс пройдет 21.02-10.03. Помощь необходима как До так и Во время курса. Спектр задач:
1. Работа с платформой гет курс (создание форм оплаты, страниц, настройка доступов на платформу для участников курса)
2. Сбор базы подписчиков конкурентов и рассылка приглашений на курс (через программы)
3. Единоразово необходимо будет заполнить новый аккаунт в инстаграм, выложить туда все фото, видео отзывы и по необходимости отвечать в этом аккаунте на вопросы.
4. Раскидать пост + гайд по группам вк, фб
5. Во время курса публиковать в нужное время в телеграм чате посты как админ.
6. Натроить таргет для рекламного поста и сторис
Пожалуйста присылайте заявки вместе с описанием ваших знаний и опыта по данным задачам.
Прекрасного дня:)
Арина
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