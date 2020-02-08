Продвинуть группу VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста.

Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области. 

Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото и описаний с выполненных объектов, возможно что-то еще по вашему совету. https://vk.com/vorotaspbilo

Другие соцсети можно обсудить дополнительно.

Предпочтительный способ оплаты - с каждого выполненного заказа.

4 года назад
myall
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад