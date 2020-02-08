Продвинуть группу VK

Добрый день! Не специалист на сайте profi.ru, но за каждый отклик нужно платить деньги. Есть здесь те люди, которые знают как сделать так, чтобы больше выбирали. Нужно высокий рейтинг и много отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста.
Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области.
Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото и описаний с выполненных объектов, возможно что-то еще по вашему совету. https://vk.com/vorotaspbilo
Другие соцсети можно обсудить дополнительно.
Предпочтительный способ оплаты - с каждого выполненного заказа.
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