SMM-продвижение в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт23 заявки469 просмотров
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Всем привет!

Мы компания, занимаемся разработкой и продажей программного обеспечения. Ссылку на сайт предоставим в личных переписках.

Нам нужно SMM-продвижение в социальных сетях:

- провести анализ

- разработать стратегию продвижения

- создать контент-план на 1-6 месяцев

- подготовить и опубликовать/запланировать посты по расписанию

Пожалуйста, в ставках указывайте:

1. стоимость работы

2. примеры ваших работ 

Всем хорошего дня!

4 года назад
dimanorma
Дмитрий 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад