Сделать рекламный пост у телеграмм-блогеров

Соц. сети для спортивных новостей. Публикация новых, актуальных новостей. Необходимо разработать план развития страниц, уникальные шаблоны, разработка логотипа и оформление профиля
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Нужен менеджер, который уже работал с блогерами.
У нас есть список отобранных телеграм-блогеров (порядка 10-20шт). С ними нужно согласовать дату, пост. А после чего проконтролировать корректный выход рекламы.
Пишите, кто готов взяться.
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