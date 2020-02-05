Сделать рекламный пост у телеграмм-блогеров

Нужен менеджер, который уже работал с блогерами.

У нас есть список отобранных телеграм-блогеров (порядка 10-20шт). С ними нужно согласовать дату, пост. А после чего проконтролировать корректный выход рекламы.

Пишите, кто готов взяться.