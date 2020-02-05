Сделать рекламный пост у телеграмм-блогеров

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки172 просмотра
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Нужен менеджер, который уже работал с блогерами. 

У нас есть список отобранных телеграм-блогеров (порядка 10-20шт). С ними нужно согласовать дату, пост. А после чего проконтролировать корректный выход рекламы. 

Пишите, кто готов взяться.

4 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)