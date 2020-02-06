Продвижение проекта по 3D печати

Здравствуйте друзья! Сделали недавно проект по 3D печати с последующей покраской. Требуется продвижение которое приведет нам клиентов, которые как минимум окупят Вашу работу и затраты на материалы. Мы начали недавно, бюджет не большой. Предлагайте свою цену за работу, рассмотрим все предложения :)

Ближе к теме:

Как мы работаем - расскажу в ЛС

Есть сайт с интернет магазином: https://goususlugi.ru https://goususlugi.ru/shop/ (Да, да Gous Услуги или Gous3D)

Есть группа в ВК: https://vk.com/goususlugi

И конечно же инстаграм: https://www.instagram.com/gous3d/

Занимался сам небольшой раскруткой проекта, но заказы были только под новый год. После все значительно утихло. Но скоро 14 февраля и пару заказов прибавилось, но на рекламу в ВК ушло больше https://vk.com/wall-184620175_74

PS Рекламу давал через Кабинет ВК, а так же запускал спам ботов..