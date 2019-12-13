piratetm

Анатолий piratetm

 
28 летРоссия/Айхал
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Я DevOps инженер (мидл), работаю в компании (это основная работа). На фрилансе ради того, чтобы развеять скуку интересными задачками...

Мой стек:

- Linux (CentOS [6.8; 7; 8], Debian [8; 9]).

- CI/CD/CD Pipeline в Jenkins (раньше делал это в Gitlab CI, но он имеет ряд ограничений в работе)

- PostgreSQL, MySQL, SQL Server

- Nexus 3

- Docker, Docker-Compose, k8s (его изучаю)

- Nginx, HAproxy

- C/C++/C#, Bash, Python 3

- Ansible

- Писал модули безопасности SElinux

- ELK, Grafana, Prometheus, Zabbix

PythonMySQLPostgreSQLLinuxNginxCentOSDebianDockerBashDevOpsSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать 5 текстов о специальной системе мониторинга ELK

    Необходимо сделать описание о 5х компонентах по ~350 слов в каждом. Без воды, и желательно без ошибок в использовании it-шных терминов. Текст будут читать люди, которые отлично разбираются в этом. Компоненты: - Elasticsearch - Logstash - Kibana - Filebeat - Metricbeat PS ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение проекта по 3D печати

    Здравствуйте друзья! Сделали недавно проект по 3D печати с последующей покраской. Требуется продвижение которое приведет нам клиентов, которые как минимум окупят Вашу работу и затраты на материалы. Мы начали недавно, бюджет не большой. Предлагайте свою цену ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать буклет (в Publusher к примеру)

    $8

    Здравствуйте :) Нужно сделать листовку/буклет салона красоты. &gt;Описание задачи или буклета: Размеры: ширина 97мм высота 210мм Основной цвет: фиолетовый &gt;&gt;На лицевой стороне что то вроде банального "Салон красоты Edlen" Ниже фото какой-нибудь красивой девушки Добавить логотип &gt;&gt;На задней стороне Добавить одно из фотографий салона  Добавить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 3D дизайнер/скульптор (Модель лисы с гепардом)

    Привет) Нужно сделать в 3D модель, как показано на фото. Лиса и гепард должны лежать вместе на чем то, и чтобы было тоже самое положение мордочек, что и на фото)) Полигонов желательно побольше, так как буду печатать ...

    3D-модель
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Mragofack
Данил 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$8
10 баллов
4 года назад
Сделать буклет (в Publusher к примеру)
Отличный заказчик — все четко и по делу, а главное всегда на связи : )
Сделал хорошую работу вовремя и качественно :) Как исполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Milusyonok
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$21
10 баллов
4 года назад
3D дизайнер/скульптор (Модель лисы с гепардом)
Было очень комфортно работать с Анатолием, приятно и легко общаться! Четкая постановка задач, при необходимости фитбек и обсуждение деталей в процессе, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Людмила выполнила работу великолепно, качественно и в кратчайшие сроки! Очень тактична в диалоге! В общем я рад, что теперь могу сотрудничать с таким мастером) Всем рекомендую выбирать именно ее из других десятков претендентов ;)
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