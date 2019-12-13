Необходимо сделать описание о 5х компонентах по ~350 слов в каждом. Без воды, и желательно без ошибок в использовании it-шных терминов. Текст будут читать люди, которые отлично разбираются в этом. Компоненты: - Elasticsearch - Logstash - Kibana - Filebeat - Metricbeat PS ...
Я DevOps инженер (мидл), работаю в компании (это основная работа). На фрилансе ради того, чтобы развеять скуку интересными задачками...
Мой стек:
- Linux (CentOS [6.8; 7; 8], Debian [8; 9]).
- CI/CD/CD Pipeline в Jenkins (раньше делал это в Gitlab CI, но он имеет ряд ограничений в работе)
- PostgreSQL, MySQL, SQL Server
- Nexus 3
- Docker, Docker-Compose, k8s (его изучаю)
- Nginx, HAproxy
- C/C++/C#, Bash, Python 3
- Ansible
- Писал модули безопасности SElinux
- ELK, Grafana, Prometheus, Zabbix
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте друзья! Сделали недавно проект по 3D печати с последующей покраской. Требуется продвижение которое приведет нам клиентов, которые как минимум окупят Вашу работу и затраты на материалы. Мы начали недавно, бюджет не большой. Предлагайте свою цену ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Здравствуйте :) Нужно сделать листовку/буклет салона красоты. >Описание задачи или буклета: Размеры: ширина 97мм высота 210мм Основной цвет: фиолетовый >>На лицевой стороне что то вроде банального "Салон красоты Edlen" Ниже фото какой-нибудь красивой девушки Добавить логотип >>На задней стороне Добавить одно из фотографий салона Добавить ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет) Нужно сделать в 3D модель, как показано на фото. Лиса и гепард должны лежать вместе на чем то, и чтобы было тоже самое положение мордочек, что и на фото)) Полигонов желательно побольше, так как буду печатать ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад