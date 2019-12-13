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Я DevOps инженер (мидл), работаю в компании (это основная работа). На фрилансе ради того, чтобы развеять скуку интересными задачками...

Мой стек:

- Linux (CentOS [6.8; 7; 8], Debian [8; 9]).

- CI/CD/CD Pipeline в Jenkins (раньше делал это в Gitlab CI, но он имеет ряд ограничений в работе)

- PostgreSQL, MySQL, SQL Server

- Nexus 3

- Docker, Docker-Compose, k8s (его изучаю)

- Nginx, HAproxy

- C/C++/C#, Bash, Python 3

- Ansible

- Писал модули безопасности SElinux

- ELK, Grafana, Prometheus, Zabbix