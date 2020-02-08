Сделать буклет (в Publusher к примеру)

Здравствуйте :)

Нужно сделать листовку/буклет салона красоты.

>Описание задачи или буклета:

Размеры: ширина 97мм высота 210мм

Основной цвет: фиолетовый

>>На лицевой стороне что то вроде банального "Салон красоты Edlen"

Ниже фото какой-нибудь красивой девушки

Добавить логотип

>>На задней стороне

Добавить одно из фотографий салона

Добавить цветочки (фото) которые идут в комплекте

Текст (можно с капсом, можно без, если что, то потом сам отредактирую :)): ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ САЛОН! Услуги салона: ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ, НОГТЕВОЙ СЕРВИС, КОСМЕТОЛОГИЯ, СПА-ПРОЦЕДУРЫ. Мы рады видеть Вас каждый день с 10:00 до 21:00 Звоните нам по номерам: +7(812)448-71-70, +7(911)166-83-39