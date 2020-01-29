Сверстать русскую версию английской брошюры

$25
Верстка полиграфииЗакрыт15 заявок382 просмотра
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Есть буклет на английском языке и перевод в формате Word,

нужно сверстать 1 к 1 с исходным документом,

сроки - к 10.00 завтрашнего дня, 06.02, или раньше, если получится.

Предлагаемая оплата 1600 руб.

Предпочтительные способы оплаты - на карты банков РФ, Яндекс Деньги, Золотая корона, Paysend (на карты укр. банков).

4 года назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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