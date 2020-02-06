Нужно сделать дизайн шапки для группы в ВК для свадебного диджея.

ВАЖНО!!!

Пожалуйста, в отклике сразу давайте ссылку(и) на те ваши работы, которые вы считаете наиболее релевантны к озвученной выше тематике (свадьба, диджей). Не нужно отправлять мне все ваше портфолио!) Давайте экономить время друг друга)

Спасибо!)