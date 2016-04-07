advoob

Андрей advoob

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dimanans
Дмитрий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Найти одинаковые страницы на двух сайтах
Задание понятно, с оплатой проблем не возникло! Спасибо!
Дмитрий очень быстро справился с заданием, сэкономил мне массу времени! Профессионально, оперативно. Корректная, доброжелательная коммуникация. В общем, доволен. Спасибо!
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siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта-аукциона на WP
WordPress
Надежный заказчик! Рекомендую!
Были недопонимания в начале сотрудничества, но в итоге разобрались, и вышли с большим плюсом из этой ситуации. Профессионал, приятный в общении человек. Рекомендую Николая.
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Annet_Tkachenko
Анна 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов
$15
10 баллов
10 лет назад
Лого для сообщества в Соцсетях
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи. Приятно было работать!
Аня очень чётко работает. Понравилось, что всегда на связи, для меня это важно. По ходу работы дает советы, все по делу. Деликатно, вежливо. Рекомендую!
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M-H
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Дизайн-макет 4 карточек
Адекватный заказчик. По ходу работы пришлось делать больше, чем договаривались, однако, заказчик оплатил разницу. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Василием. Вышло так, что задание потребовало больше времени на исполнение. Тем не менее, Василий с пониманием отнесся к такой ситуации. Работа была выполнена качественно. В общении весьма приятный человек, корректный, вежливый. Очень доволен работой с этим фрилансером. Рекомендую. Василий, спасибо!
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mikulincz
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов(-2)
$5
10 баллов
10 лет назад
HTML-шаблон e-mail рассылки
HTML
Все прошло отлично, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Сергей отлично справился с заданием. Общение было оперативным, все быстро и по делу. Без возражений вносил правки. В общем, я доволен. Спасибо, Сергей!
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