Нужно сделать дизайн шапки для группы в ВК для свадебного диджея. ВАЖНО!!! Пожалуйста, в отклике сразу давайте ссылку(и) на те ваши работы, которые вы считаете наиболее релевантны к озвученной выше тематике ...
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать "продающее" видео для лендинга тренинга личностного роста. Важно, чтобы исполнитель имел опыт создания проектов именно в такой тематике. При ответе на проект скидывайте ссылки на соответствующие примеры и кейсы. Снимать ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать лендинг для тренинга личностного роста. Важно, чтобы исполнитель имел опыт создания проектов именно в такой тематике. При ответе на проект скидывайте ссылки на соответствующие примеры и кейсы.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек или люди, которые сформируют поток заявок на участие в тренинге личностного роста и мастер-классу по массажу. Также нужно будет создать лендинги для этих мероприятий. Важно, чтобы был опыт привлечения на такого ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Проект – серия танцевальных вечеринок с электронноймузыкой. Мероприятия проходят каждый раз в новом месте. Называется проект – The Right Place. То есть «То самоеместо». Это место, где каждый чувствует себя здесь и сейчас, он находится ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
Друзья лидогенераторы, директологи и интернет маркетологи! Нужна лидогенерация для сайта по продаже винтажной старинной бижутерии. Заинтересован в долгосрочной совместной работе.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Периодически нужны выборки из МОАВ Pro (именно с Yandex.Metrika, не подсказки). Ищу людей, у кого есть лицензия на эту БД. Готов покупать выборки по нужным словам. Спасибо!Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен одностраничник "под ключ" для продажи недорогого товара для женщин.Веб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать скрипт для PopUp блока на сайте интернет магазина. Должен всплывать после 5-ти (к примеру) секунд, по нему можно кликнуть и перейти по ссылке. Также нужна, чтобы была опция свертывания окна вминимальный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна услуга полного аудита и последующей оптимизации в соответствии с проведенным аудитом для ИМ винтажной бижутерии. Жду ваши предложения. Спасибо!Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача очень простая, требующая только базового знания и навыков работы с Excel и любым интернет браузером. Есть два сайта с одинаковым контентом. Будет дан список ссылок (URL страниц) одного сайта. Нужно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Магазина сейчас на PrestaShop 1.4.4.0. Выдает ошибку при редактировании адреса доставки товара. В итоге нужно упростить саму процедуру оформления заказа (как минимум отсутствие ошибок при редактировании адреса покупателем), а также добиться интеграции с модулями ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать сайт небольшого интернет-магазина на WP. Примеры того, что нужно вышлю в личке.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать загулушку на сайт. Сайта пока нет, только куплен домен. Нужно сделать так, чтобы при вводе адреса сайта люди видели страницу заглушки. Макет есть. По готовности нужно выложить на сайт, чтобы все работало.Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать сайт (интернет-магазин) на PrestaShop. Сайт подвергался редизайну, некоторому изменению функционала. Нужно внести некоторые изменения,а затем перенести сайт на основной домен (сейчас работает на тестовом домене). Нужен человек, знающий не только базовые ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен фотограф для предметной съемки бижутерии для интернет магазина. Объем - 150-200 снимков. Две варианта сотрудничества: 1. съемка без обработки фото 2. съемка и обработка для размещения в интернет ...Фотосъемка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переверстать HTML-шаблоны писем, уходящих с сайта ИМ клиентам и админу в соответствии с новым дизайном. Есть общий PSD-макет, нужно на его основе сделать остальные письма.HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны услуги SEO-специалиста по продвижению небольшого ИМ по продаже бижутерии. Бюджет небольшой. Тем не менее, хотелось бы сотрудничать с опытным человеком. Цель в первую очередь продажи, а не просто привлечение трафика.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, который сможет обработать фото бижутерии для интернет-магазина. Ищу скорее начинающего специалиста, чем профи. Могу показать пример исходника и того, что примерно нужно получить на выходе.Обработка фотографий83 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно подготовить текст e-mail'а для возврата старых клиентов на сайт (ИМ бижутерии). Есть клиенты, которых давно отказались от рассылок, нужно их реанимировать перед Новым годом.Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад