HTML-шаблон e-mail рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок154 просмотра

Нужно сделать HTML-шаблон e-mail рассылки. Схема есть, направление по цветовой гамме тоже. Остальное нужно немного сдизайнить, и написать код.

HTML
10 лет назад
advoob
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mikulincz
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов(-2)
10 лет назад
$5
1 день
Сергей отлично справился с заданием. Общение было оперативным, все быстро и по делу. Без возражений вносил правки. В общем, я доволен. Спасибо, Сергей!
Все прошло отлично, было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mikulincz
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов(-2)
10 лет назад

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