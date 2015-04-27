Сайт отлично работает на хроме. на остальных браузерах косячно. Нужно исправить.
HTML-шаблон e-mail рассылки
Нужно сделать HTML-шаблон e-mail рассылки. Схема есть, направление по цветовой гамме тоже. Остальное нужно немного сдизайнить, и написать код.
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