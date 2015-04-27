Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми ...
Лендинг пейдж
Сделать шаблон и сверстать ЛП. Кроссбраузерность и адаптивная вёрстка.
Видеофон.
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