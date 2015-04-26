Верстка + Натяжка + перенос на шоп скрипт 5

Требуется кроус. верстка (без всяких лишних кодов и bootstrap.css) + натяжка нового дизайна + нужно перенести интернет магазин с webasyst на shop script 5 (ныне уже 6).

Интернет магазин Lyric-line.ru

При переносе: сохранение всех урлов, без вреда для сео. Перенос базы клиентов, отчеты по выручке, все товары (порядка 40 000 со всеми характеристиками) и категории с подкатегориями (вообщем перенос всего и вся). Так же там прикреплены 3 парсера – их так же не сбить (парсер-програмист допилит для шоп-срипта 5)

Дизайн в личку на почту

Если все сделаете успешно – возьмем на ежемесячное тех обслуживание

Цена: 55 000 руб.