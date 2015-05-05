Необходимо сверстать сайт с его мобильной версией. На сайте будет калькулятор и блок с карточками товара.
Рипнуть простенький шаблон
Необходимо КАЧЕСТВЕННО рипнуть супер-простенький Wordpress шаблон и установить его на данную cms
Ссылка на сайт донор в файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Привет, ребята Нужны доработки на моем сайте-портфолио https://docs.google.com/document/d/1NyEHavWlETABdx8s-iVjAUbmCCxNaGFTj6fhMJOwgo4/edit Распишите, пожалуйста: 1. сколько будет стоить каждый фикс 2. сроки на реализацию 3. условия работы ...Завершен10 лет назад
- $50
Обычная верстка трех страниц. Главная, категория, и товар (2 варианта) От вас цена и скрои.Закрыт10 лет назад
- $30
Требуется верстальщик для создания сайта визитки компании по продаже нефтепродуктов оптом. Техническое задание будет выслано отобранным кандидатам. Размещайте свои предложения!HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $25
Сделать верстку лендинга для компании занимающейся строительством фундаментов. Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным. Также нужно,чтобы шапка сайта при прокрутке всегда была наверху страницы. Также не обходима возможность удобного редактирования текста и картинок.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $6
Дизайн в приложении...Завершен10 лет назад
- $100
Необходима валидная, кроссбраузерная верстка адаптивного шаблона под bootstrap3 для сайта на instanCMS 2 - дизайн есть, тут можно посмотреть макеты https://yadi.sk/d/VNjZs6MCgDrD7 , тут небольшое ТЗ - https://yadi.sk/i/g_KPqARDgEvfp, дополнительное ТЗ по вашему запросу. Нужен хороший специалист ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно добавить пункт меню, так чтоб не съехала верстка ;)HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $29
Выполнить верстку одностраничника. Обязательно: чтобы страница умещалась на экран (с прокруткой только по вертикали) во всех устройствах (обычный монитор, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон).HTML-верстка19 заявокЗакрыт10 лет назад