Необходимо сверстать сайт с его мобильной версией. На сайте будет калькулятор и блок с карточками товара.
Верстка 3х страниц
Обычная верстка трех страниц. Главная, категория, и товар (2 варианта)
От вас цена и скрои.
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