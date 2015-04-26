Верстка 3х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок240 просмотров

Обычная верстка трех страниц. Главная, категория, и товар (2 варианта)

От вас цена и скрои.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад
$50
1 день
Отвратительный исполнитель. Клялся и божился что до вечера понедельника все сделает ( в ВС вечером). Причем я обозначил, что мне очень важно успеть в срок! На что было отвечено "Всё будет нормально, я сделаю". Вечером в ПН не вышел на связь, хотя был в сети в личке сообщения прочитаны были. Отсюда вывод, что либо просто нежелание работать, либо раздолбайство. Крайне не советую работать с этим человеком. Высшая степень безответственности. И мне абсолютно не важно что там случилось. Обещали - будете добры сделать в срок. Работа не сдана. Сроки провалены.

Заявки фрилансеров

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $150

    Необходимо сверстать сайт с его мобильной версией. На сайте будет калькулятор и блок с карточками товара.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка

    $30

    Требуется верстальщик для создания сайта визитки компании по продаже нефтепродуктов оптом. Техническое задание будет выслано отобранным кандидатам. Размещайте свои предложения!

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать верстку лендинга

    $25

    Сделать верстку лендинга для компании занимающейся строительством фундаментов. Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным. Также нужно,чтобы шапка сайта при прокрутке всегда была наверху страницы. Также не обходима возможность удобного редактирования текста и картинок.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка шаблона для сайта на instantCMS 2

    $100

    Необходима валидная, кроссбраузерная верстка адаптивного шаблона под bootstrap3 для сайта на instanCMS 2 - дизайн есть, тут можно посмотреть макеты https://yadi.sk/d/VNjZs6MCgDrD7 , тут небольшое ТЗ - https://yadi.sk/i/g_KPqARDgEvfp, дополнительное ТЗ по вашему запросу. Нужен хороший специалист ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выполнить верстку одностраничника

    $29

    Выполнить верстку одностраничника. Обязательно: чтобы страница умещалась на экран (с прокруткой только по вертикали) во всех устройствах (обычный монитор, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон).

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $26

    Нужно будет сверстать лендинг ответственность оперативность все необходимое и тд Макет пришлю кандидату. Бюджет: 1 300 руб.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад