Верстка 3х страниц

Отвратительный исполнитель. Клялся и божился что до вечера понедельника все сделает ( в ВС вечером). Причем я обозначил, что мне очень важно успеть в срок! На что было отвечено "Всё будет нормально, я сделаю". Вечером в ПН не вышел на связь, хотя был в сети в личке сообщения прочитаны были. Отсюда вывод, что либо просто нежелание работать, либо раздолбайство. Крайне не советую работать с этим человеком. Высшая степень безответственности. И мне абсолютно не важно что там случилось. Обещали - будете добры сделать в срок. Работа не сдана. Сроки провалены.