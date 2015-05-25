Верстка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок384 просмотра

Необходимо сверстать сайт с его мобильной версией. На сайте будет калькулятор и блок с карточками товара.

10 лет назад
frontale
Азат 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров