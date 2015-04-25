Исправление на сайте. CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки103 просмотра

Небольшие изменения на сайте. Добавление ссылок, кнопки и изменение положений некоторых блоков.

сайт http://www.pohudei-skorei.com/

Drupal
10 лет назад
DmitriyYu
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров