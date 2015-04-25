Есть сайт на вп. Нужно вывести в виджеты блоки из боковых колонок – так, чтобы их удобно было редактировать Прицепить галлерею Поправить косяк верстки (некорректно отображается на разрешениях меньше 480) ...
Исправление на сайте. CMS Drupal
Небольшие изменения на сайте. Добавление ссылок, кнопки и изменение положений некоторых блоков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходим дизайн и верстка интернет аукциона. В приложении файл с подробным описанием и ссылкой на похожий сайт. Дизайн нужен свой, без копирования. Работа без предоплаты: создаете на тестовом домене ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно заверстать 3 страницы (во вложении пример) Моментальная постоплата Сбер, ЯД, ВМ, КИВИ (комиссия за перевод - за мой счет) В заявке указывайте бюджет Студии не рассматриваютсяHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать главную страницу для интернет-магазина. Макет во вложении.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется верстка лендинга. Верстка должна быть адаптивная под разные размеры экранов ПК, планшетов и мобильных устройств. Кандидаты получат подробное ТЗ.HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
надо сверстать одну страничку в приложении. сегодняHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Пример реализованной верстки - http://www.templatemonster.com/demo/53720.html Требуется сделать для сайта - http://www.bita.com.ua/ Как что позиционируется - показано на примере выше, применительно для сайта bita.com.ua - на ваше усмотрение. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сверстать страницу.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходима верстка сайта -главная страница (одностраничник) Сайт должен работать во всех браузерах, все формы работающие Кандидатам предоставлю макет и подробное ТЗHTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад