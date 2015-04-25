Дизайн и верстка. Интернет аукцион инвентаря онлайн игр.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходим дизайн и верстка интернет аукциона.

В приложении файл с подробным описанием и ссылкой на похожий сайт.

Дизайн нужен свой, без копирования.

Работа без предоплаты: создаете на тестовом домене - утверждаем - оплата - исходники.

Либо через безопасную сделку.

10 лет назад
mrcokolrc
Евгений 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров