Сверстать сайт по готовому дизайну. Адаптивный для смартфонов и планшетов. Наличие админки для корректировки текста и картинок. Форма заявки с привязкой к e-mail. Расставленные метатеги. Бюджет $25. Срок 3 дня с момента выбора исполнителя.
Поверстать и допрограммировать html-страницу
Здравствуйте. Есть почти готовая верстка (https://yadi.sk/d/Y23suZeygDqmL).
Если пройдете по ссылке, увидите файл cut-2.psd. Что требуется. В страницу page.html (опять же, если по ссылке пройдете - найдете) внедрить заказ на тест-драйв.
В чем особенность. При выборе класса автомобиля появляется выбор модели авто (до этого селект недоступен). Также при выборе класса авто справа меняется изображение (все данные и картинки предоставлю). После выбора все селектов и заполнения данных должно отправляться письмо с этими данными.
Бюджет - 500р, а также жирный отзыв:). Оплата для меня преимущественно на карту Сбербанк, но возможны и другие способы.
В заявке указываете сроки, за которые сможете сделать. Спасибо за внимание
Выбранный исполнитель
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