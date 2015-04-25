Поверстать и допрограммировать html-страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки181 просмотр

Здравствуйте. Есть почти готовая верстка (https://yadi.sk/d/Y23suZeygDqmL).

Если пройдете по ссылке, увидите файл cut-2.psd. Что требуется. В страницу page.html (опять же, если по ссылке пройдете - найдете) внедрить заказ на тест-драйв.

В чем особенность. При выборе класса автомобиля появляется выбор модели авто (до этого селект недоступен). Также при выборе класса авто справа меняется изображение (все данные и картинки предоставлю). После выбора все селектов и заполнения данных должно отправляться письмо с этими данными.

Бюджет - 500р, а также жирный отзыв:). Оплата для меня преимущественно на карту Сбербанк, но возможны и другие способы.

В заявке указываете сроки, за которые сможете сделать. Спасибо за внимание

HTML
10 лет назад
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Сделано все быстро, качественно, не подкопаться. Рекомендую!
Александр, спасибо за возможность заработать.. Одни положительные эмоции , всем рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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