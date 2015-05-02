Заверстать новую шапку, и внести небольшие корректировки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки156 просмотров

Все подробно описано в тех задание, дизайны по ссылкам

https://docs.google.com/file/d/0B9pKhAk8MvRKN2hDcThJbXZ2SUk/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9pKhAk8MvRKU0p3WXpMUEZOZkk/edit?usp=drive_web

https://docs.google.com/file/d/0B9pKhAk8MvRKcG5xdWk0YWVSZ2M/edit

10 лет назад
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сработали отлично, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад