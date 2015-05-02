Заверстать новую шапку, и внести небольшие корректировки

Требуется специалист в области верстки лендинга. Лендинг в нише лидогенерации. Материал для работы будет выслан отобранному кандидату в течении 2-3 дней (по окончании разработки дизайна). Отбор кандидата будет производиться на базе изучения портфолио. Просьба указать ...