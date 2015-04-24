Нужна html-верстка лендинга

$27
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок221 просмотр

Нужна html-верстка лендинга (5 экранов). Макап будет выслан успешному кандидату, после ознакомления с портфолио. Предпочтение кандидату с опытом верстки лендингов. Будет еще несколько проектов.

HTML
10 лет назад
Maxonchik_SPb
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров