Есть готовый сайт, нужно переделать его шаблон под адаптивную верстку - _oneinmoskow.com Указывайте цену и сроки, оплата ЯД или Сбер
Нужна html-верстка лендинга
Нужна html-верстка лендинга (5 экранов). Макап будет выслан успешному кандидату, после ознакомления с портфолио. Предпочтение кандидату с опытом верстки лендингов. Будет еще несколько проектов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $600
Необходимо сверстать и привязать к cms( opencart ) интернет-магазин. Макеты в прикрепленном файле. Так же необходимы некоторые правки системы управления. Подробнее в прикрепленном файле. Работа без предоплаты! ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Сайт на Wordpress. Необходимо внести несколько правок по верстке (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день интересует небольшая консультация по адаптивной верстке. Большие бюджеты не предлагать тут делов 5 минут ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется специалист в области верстки лендинга. Лендинг в нише лидогенерации. Материал для работы будет выслан отобранному кандидату в течении 2-3 дней (по окончании разработки дизайна). Отбор кандидата будет производиться на базе изучения портфолио. Просьба указать ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лендинг. Кандидатам вышлю файл в psdHTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Желательно сверстать к утру. Макеты по запросу.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно заверстать данные на страничку Есть допстраница с прайсом (таблица). Туда надо заверстать готовые данные Моментальная постоплата ЯД, Сбер, ВМ, КИВИ Студии не рассматриваютсяHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовая верстка. Нужно установить ее на shopcms. Главная страница (со слайдером). Меню небольшое 5 раскрывающихся пунктов. Страница категории, страница товара. Цена и сроки от ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад