Требуется верстальщик для создания многостраничного лендинга. Прототип и подробное ТЗ будет предоставлено кандидату. Макет покажу позже
Верстка лендинга
Необходимо сверстать лендинг.
Кандидатам вышлю файл в psd
Заявки фрилансеров
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