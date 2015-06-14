Верстка адаптивная

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок321 просмотр

Нужна верстка сайта, нужен опытный верстальщик, который не подведет по срокам.

Макеты скину исполнителю.

Вместе с заявками скиньте пару своих работ (желательно адаптивных).

Имеем предпочтение фреймворку bootsrap 3.

10 лет назад
Damos
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$180
5 дней
Отлично и быстро справился с заданием. рекомендую
Хороший Заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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