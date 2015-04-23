Несколько небольших доработок по сайту на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок140 просмотров

Все задание достаточно подробно описано в файле во вложении.

Срок неделя (или по согласованию)

Сам сайт покажу исполнителю, но думаю по заданию и так будет все понятно

Joomla
10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта. Перенос на новый домен. Переверстка шапки.

    1. Перенести сайт metroskop.ru/ под новый домен на этом же сервере 2. Внести небольшие изменения в шапку согласно приложенного JPG (PSD по слоям будет предоставлен) Баннер в шапке кликабелен, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Необходимо сверстать макет (во вложении основной макет + есть еще несколько всплывающих форм) Требования: - ie 9+ , все последние браузеры (chrome, ff, opera, safari) + нужно что бы ничего не ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программирование и вёрстка сайта

    Всем добрый день, очень нужно в максимально быстрые сроки сделать сайт - интернет магазин. Дизайн страницы есть, необходимы услуги программиста и верстальщика. Обсудить заказ можно написав мне в скайп. Спасибо

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Доброго дня нужно адаптировать сайт под мобильные устройства. Адрес сайта скину по запросу приватным сообщением. Интересует цена и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка лэндинга.

    $30

    Требуется специалист для верстки лэндинга до 5 экранов. Прототип, дизайн-проект и ТЗ предоставляется после выбора кандидата. Все требования в ТЗ.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизировать сайт WP

    Нужно 1.Почистить код от мусора 2, Исправить ошибки валидности 3.вставить метатеги Сайт abg36.ru, предлагайте пожалуйста цены за ваши услуги)

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка для сайта

    $27

    Нужен специалист по верстке сайтов. Необходимо чтобы сайт открывался во всех браузерах, а так же на планшетах и сенсорных телефонах. Работу нужно сделать за 3 дня. Дизайн сайта будет подробно описан ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка под xenforo форум

    Нужно установить практически готовую вёрстку из формата ai(adobe illustrator) На выходе порезанные png файлы, возможно будет и html 3-4 страницы практически одинаковые. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость.

    HTMLXenForo
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад