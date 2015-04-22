Оптимизировать сайт WP

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Нужно

1.Почистить код от мусора

2, Исправить ошибки валидности

3.вставить метатеги

Сайт abg36.ru, предлагайте пожалуйста цены за ваши услуги)

WordPress
10 лет назад
webvedro
Петр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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