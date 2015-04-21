Нужен верстальщик шаблонов на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть несколько сайтов на DLE

Нужно адаптировать новый шаблон, подправить некоторые моменты в нем.

Также подправить старый. Сделать скролинг контентную части.

DLE
10 лет назад
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Аваш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад