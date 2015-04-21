Оптимизация шаблонов HTML5/JS для crossbrowser совместимости

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки108 просмотров

Оптимизация существующих страниц HTML5 / JavaScript с целью обеспечить crossbrowser совместимость.

Основная часть страниц состоит из:

- Дерева для навигации структуры папок содержащих в себе набор business process диаграмм

- SVG отображение диаграмм с возможностью просмотра информации объектов на диаграмме + SVG pan&zoom функциональность.

Цели:

- Исправление документированых ошибок верстки HTML5 и JavaScript

- Оптимизация существующих шаблонов HTML5 / Javascript для совместимости с различными браузерами (IE, Firefox, Chrome)

Предполагаемый объем проекта приблизительно 2 недели. Согласование стоимости в рамках оценки предоставленого материала.

HTMLJavaScript
10 лет назад
twag
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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